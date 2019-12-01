En septiembre, Michoacán sexto lugar nacional en homicidios

Autor: Sergio Cortés Eslava / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 22:54:18

Morelia, Mich., a 8 de octubre de 2025.- Con 112 homicidios dolosos en septiembre, Michoacán ocupó el sexto lugar nacional en asesinatos, apenas un homicidio menos que el Estado de México que se yergue como el quinto sitio en la comisión de este delito en el noveno mes del año.

Fue el gobierno federal quien dio a conocer las cifras de los homicidios dolosos en el país y de acuerdo a sus datos, durante septiembre de 2025, México reportó un promedio diario de 59.5 víctimas mortales, cifra que representa una disminución del 32% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó que son siete las entidades federativas que concentraron el 51% del total de homicidios registrados en septiembre: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Michoacán y Veracruz.

De acuerdo con la dependencia federal, Baja California concentró 160 homicidios; Chihuahua 156; Guanajuato 150; Sinaloa 120; Estado de México 113 y Michoacán 112.

Michoacán

En septiembre, fueron al menos 25 los municipios donde ocurrieron los crímenes de sangre, pero principalmente en Zamora, Uruapan y Morelia, que solo ellos tres contabilizaron 59 asesinatos, más del 50 por ciento del total de estos hechos.

Así, de acuerdo con los datos hemerográficos y los números oficiales de la Fiscalía, Zamora registró 22 homicidios dolosos en tanto que Uruapan 18 y Morelia 14.

Los otros municipios que contabilizaron asesinatos, de más a menos, fueron los siguientes: Apatzingán 13, Jacona 7, Tarímbaro 5, Indaparapeo 3 los mismo que Coahuayana y Jiménez.

Ario y Ziracuaretiro registraron dos homicidios respectivamente mientras que Álvaro Obregón 1, Los Reyes 1, Tangamandapio 1, Tlalpujahua 1, Contepec 1, Vista Hermosa 1, Tacámbaro 1, Charapan 1, Queréndaro 1, Tingambato 1, Tiquicheo 1, Charo 1, Cuitzeo 1, Lázaro Cárdenas 1 y La Piedad 1.

Septiembre fue también el mes del año con mayor número de asesinatos de mujeres en Michoacán al contabilizar 22, registrados en al menos 7 municipios de la entidad; en promedio 5 cada semana.

Dos policías municipales y un federal corrieron la misma suerte y en su baño de sangre, los cárteles dejaron varias víctimas descuartizadas o decapitadas para demostrar su hegemonía.