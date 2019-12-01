Suspenden clases en la Sierra Gorda de Querétaro derivado de las fuertes lluvias

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- A través de un comunicado de prensa, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que derivado de las fuertes lluvias que se registraron esta tarde noche en la Sierra Gorda, se suspenderán clases el jueves 9 de octubre, con el objetivo de revisar las condiciones de los planteles educativos.

Explicaron que esta decisión fue tomada de forma preventiva, por lo que los estudiantes de nivel básico de los municipios de Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco, no acudirán a los centros educativos.

“La medida tiene como prioridad la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares, por lo que personal de la dependencia realiza verificaciones en cada escuela antes de reanudar las actividades”, dice el comunicado.

Recalcaron que la USEBEQ tiene el compromiso de garantizar que las escuelas seas espacios seguros para los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como para los padres de familia.

