Investiga FGR golpe militar al crimen Tacámbaro, Michoacán: Aseguran 3.6 kilos de estupefaciente, 2 rifles de asalto y 4 vehículos robados

Tacámbaro, Mich., a 8 de octubre de 2025.- Un operativo militar terminó con un hallazgo explosivo en el corazón de Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el Dr. Alejandro Gertz Manero, ha iniciado una investigación tras el decomiso de 3.6 kilos de metanfetamina, armas de alto poder y vehículos robados, presuntamente vinculados a grupos criminales que operan en la región.

La acción se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó sobre la incursión de un grupo armado en caminos rurales entre Ario de Rosales y Tacámbaro. En respuesta, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desplegaron un operativo que los llevó a localizar cuatro vehículos abandonados —una Mazda CX-9, una Mazda CX-5, una Nissan Kicks y una Ford Expedition—, todos con reporte de robo y con las puertas abiertas.

Dentro de los automóviles, los militares encontraron 3 kilos 600 gramos de “cristal”, así como dos fusiles AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”, con cargadores y cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm, lo que apunta a una célula armada con alto poder de fuego.

La FGR en Michoacán, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), abrió carpetas de investigación por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El decomiso representa un golpe al crimen organizado que mantiene en vilo a Michoacán.