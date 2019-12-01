Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho

Paracho, Michoacán, 6 de noviembre del 2025.- El cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, aún tiene muchos capítulos por contar, una vez que la mañana de este jueves el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó que Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad, es el autor material del crimen.

El cuerpo del adolescente ya fue reclamado por sus familiares y lo trasladaron hacia Paracho, Michoacán, lugar de donde son originarios, municipio en el cual, ya se han visto amenazas en contra de los familiares del homicida.

El padre de familia de Víctor Manuel “N” ha sido señalado de no cumplir con sus obligaciones para guiar a su hijo; incluso, se leyó que ahí estaban las consecuencias de sus actos, “un hijo asesino”, al ser apuntado de no ser un ejemplo a seguir por el menor, una vez que se le tacha de consumir estupefacientes.

La madre se ha mantenido al margen, pero no han dudado en señalar que temen por su vida por los actos de su hijo, ya que ellos solo buscan, darle una justa sepultura a su consanguíneo.

A pesar de las amenazas, se espera que esta misma tarde de jueves se realice la misa de cuerpo presente y sepultura en el Panteón Municipal de Víctor Manuel “N”, quien fuera señalado por Carlos Torres Piña, fiscal general del estado de Michoacán, como el autor material del asesinato de Carlos Manzo.