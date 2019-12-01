Localizan con vida a Alejandro Correa, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 15:59:42

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dio a conocer que fue localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien había sido reportado como desparecidos desde el pasado 2 de noviembre.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la última vez que se le vio al exfuncionario, fue en la comunidad de Tierras Coloradas, municipio de Ciudad Hidalgo, alrededor de las 02:00 horas.

Tras darse a conocer su desaparición, se inició un operativo para dar con su paradero.

Durante las tarde del miércoles, familiares y autoridades comenzaron a buscarlo en unos terrenos donde había marcado la última ubicación de su celular.

Hasta el momento, la FGE, no ha dado más detalles sobre dónde y en qué condiciones fue localizado Alejandro Correa.