Consejo Supremo Indígena se deslinda del padre del presunto homicida de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se deslindó públicamente de Víctor Manuel Ubaldo Ramírez, padre del presunto responsable del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien dijeron, no forma parte de su organización desde hace dos años.

El organismo indígena señaló que la expulsión se realizó tras un proceso en Asamblea General de Autoridades hace aproximadamente dos años, donde se determinó su salida por agredir a un adulto mayor y por conductas consideradas contrarias a la honorabilidad que exigen las comunidades.

La agrupación enfatizó que la decisión quedó asentada en el acta correspondiente y que, desde entonces, Ubaldo Ramírez no tiene ningún tipo de relación con el CSIM, por lo que rechazó cualquier intento de vincular su nombre o su representación comunitaria con la conducta del señalado o con los hechos violentos que privaron de la vida a Manzo el pasado 01 de noviembre en un evento público.

El CSIM subrayó que no defiende ni respalda a personas que vulneren los valores y principios que rigen a los pueblos originarios. Enfatizó que su labor es proteger la dignidad comunitaria y mantener distancia absoluta de quienes incurren en agresiones o faltas graves, por ello, exigieron a las autoridades sancionar a todos los responsables intelectuales del homicidio de Carlos Manzo.

Cabe señalar que esta mañana el Fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que se identificó al autor material del hecho, quien fue abatido momentos después del atentado, se trata de Víctor Manuel N., originario de Paracho, quien esta tarde es velado en aquel municipio para posteriormente ser sepultado este día.