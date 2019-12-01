Pierden la vida dos trabajadores tras accidente en mina Buenavista del Cobre, en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 14:50:18
Cananea, Sonora, a 25 de octubre 2025.- Un accidente dentro de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora dejó un saldo de dos trabajadores muertos, confirmó Grupo México, empresa responsable del sitio.

Asimismo, en  un comunicado oficial, el conglomerado informó que las personas fallecidas son Roberto Alonso Gil Navarro, de 42 años, y Manuel Reyes Moroyoqui, de 38 años. Sin embargo, no dio más detalles sobre las circunstancias de la catástrofe.

Además, la mayor productora de cobre de América Latina y una de las empresas mineras más influyentes del mundo, a través de su División Minera, expresó su profundo pesar por este fatídico suceso.

En ese sentido, el consorcio cuprífero indicó que tanto las autoridades locales como los familiares de los fallecidos fueron notificados con prontitud.

"Estamos comprometidos con apoyar a sus familias en este doloroso momento", señaló Grupo México en la nota de prensa.

Por su parte, el gobierno municipal de Cananea expresó de igual forma sus condolencias, a través de una esquela oficial publicada en sus redes sociales.

"Nos unimos al dolor de sus familias, amigos y compañeros, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Que sus almas descansen en paz", compartió el Ayuntamiento. 

Noventa Grados
