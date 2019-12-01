Se movilizan varias corporaciones de emergencia, tras desaparición de joven en Huandacareo, Michoacán

Se movilizan varias corporaciones de emergencia, tras desaparición de joven en Huandacareo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 20:54:38
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Huandacareo, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- Un operativo de búsqueda se mantiene activo en el municipio de Huandacareo, luego de que un joven fuera reportado como desaparecido, lo que ha movilizado a diversas corporaciones de emergencia.

Durante la tarde de este domingo, personal de Protección Civil Estatal se incorporó a las labores, sumándose a los esfuerzos ya desplegados en la zona. Las brigadas de rescate, apoyadas por binomios caninos, se trasladaron al lugar para reforzar los trabajos de localización.

Las acciones se concentran principalmente en un área serrana del municipio, donde los equipos operan de manera coordinada con autoridades locales y otros cuerpos de auxilio, ampliando el rastreo en distintos puntos estratégicos.

El despliegue tiene como prioridad ubicar al joven a la brevedad posible, con la expectativa de hallarlo en buenas condiciones. Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información adicional sobre las circunstancias en que ocurrió su desaparición.

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