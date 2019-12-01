Quitan la vida a un motociclista en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 21:49:21

Celaya, Guanajuato, a 22 de marzo de 2026.- En un baldío a metros distancia de la telesecundaria en la comunidad La Laja de Celaya, Guanajuato, un motociclista perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego.

Alrededor de las 18:00 horas de este domingo se recibió el reporte a través de la línea de emergencias 911 sobre una persona herida en el lugar antes mencionado.

De acuerdo a la información extraoficial familiar de la víctima llegó al sitio donde encontró al motociclista de entre 30 y 35 años de edad con lesiones producidas por arma de fuego por lo que de inmediato pidió apoyo a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Elementos policíicos y socorristas acudieron al sitio donde nada pudieron hacer por el masculino que se encontraba a un costado de su motocicleta en color rojo y negro debido a que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue delimitada con la cinta amarilla para dar inicio a la carpeta de investigación por parte de agentes de investigación criminal y peritos.

Al concluir el trabajo de campo el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde le practicarán la necropsia que marca la ley.