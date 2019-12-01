Pierden la vida tres perros durante incendio en la colonia San Juan de Aragón I de la CDMX

Pierden la vida tres perros durante incendio en la colonia San Juan de Aragón I de la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 20:24:57
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Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026.- Un incendio registrado la mañana de este domingo en una vivienda de la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejó como saldo tres perros sin vida, además de daños materiales al interior del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar una fuerte explosión y observar una densa columna de humo negro que salía de la casa.

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes lograron rescatar a una mujer que se encontraba dentro del domicilio y que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Paramédicos de la Cruz Roja la valoraron en el lugar, sin que fuera necesario trasladarla a un hospital.

Durante las labores de atención, los bomberos también lograron sacar a cinco perros que se encontraban en la vivienda; sin embargo, tres de ellos ya no contaban con signos vitales. Las dos mascotas que sobrevivieron fueron llevadas a una veterinaria cercana para su atención.

Información preliminar indica que el incendio se habría originado en la cocina y posteriormente se propagó hacia el patio, donde alcanzó un vehículo que terminó con pérdida total.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero realizó una inspección en el inmueble para descartar afectaciones estructurales y determinar las condiciones en las que quedó la vivienda.

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