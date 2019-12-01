Se incendian tráileres en complejo de Pemex, en Veracruz

Se incendian tráileres en complejo de Pemex, en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 14:09:40
Coatzacoalcos, Veracruz, a 27 de agosto 2025.- Varios tráileres se incendiaron en las inmediaciones del complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Coatzacoalcos, Veracruz.

Según los primeros reportes, las llamas iniciaron aparentemente por un cortocircuito en una pensión, donde el fuego alcanzó las cajas secas de cinco unidades, así como un tractocamión y un remolque.

Por lo anterior, al sitio se movilizó el cuerpo de bomberos, así como servicios de emergencia que tardaron varias horas en sofocar el siniestro.

Se dio a conocer que también apoyó personal de Seguridad Física de Pemex, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Nanchital y Coatzacoalcos.

Cabe mencionar que el incendio no dejó personas lesionadas, pérdidas humanas y tampoco fue necesario evacuar las instalaciones de la empresa productora propiedad del Estado.

