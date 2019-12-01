Se incendia vivienda y una camioneta en la comunidad de Téjaro en Tarímbaro, Michoacán; no se reportan víctimas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:58:02

Tarímbaro, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Una vivienda y una camioneta fueron consumidas por la llamas, hechos registrados en la comunidad de Téjaro, en esta municipalidad; las casas del siniestro se desconocen.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida comunidad, se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una ves controlado el siniestro se determinó que una vivienda y una camioneta habían sido consumidas por las llamas, las causas del siniestro se desconocen.