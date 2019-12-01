Localizan sin vida a adolescente que estaba desaparecida en Naco, Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 21:23:25

Naco, Sonora, a 26 de febrero de 2026.- Una adolescente de 14 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 22 de febrero, fue encontrada sin vida en una vivienda en construcción en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Naco, Sonora.

De acuerdo a la información, la joven fue localizada a espaldas de una vivienda que se encuentra en obra negra, la cual pertenece a familiares de la menor y tenía huellas de violencia.

El cuerpo fue reconocido por su madre, mientras que llegaron al lugar elementos de la Policía Municipal, tras recibir el reporte, por lo que realizaron el acordonamiento del área.

Posteriormente arribó al sitio personal de Servicios periciales, quienes se encargaron de hacer el levantamiento de los indicios, así como del cadáver, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense, para practicarle la necropsia que marca la ley.

“La menor contaba con antecedente de ausencia desde el pasado 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación se integra con todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho y deslindar responsabilidades”, indicó la Fiscalía General del Estado de Sonora a través de un comunicado.

Asimismo, la FGE dio a conocer que ya se tienen ubicada a una persona, la cual estaría relacionad con el caso, sin ofrecer más detalles.