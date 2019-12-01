Detienen a un médico en el Estado de México por realizar presuntamente un mal procedimiento

Detienen a un médico en el Estado de México por realizar presuntamente un mal procedimiento
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 22:29:48
Netzahualcóyotl, Estado de México, a 26 de febrero de 2026.- Un médico fue detenido, además de que la clínica en la que laboraba, también fue asegurada, debido a que se le acusa del delito de homicidio culposo, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo a información de la dependencia, el médico, quien fue identificado como José Carlos “N”, presuntamente habría realizado malas prácticas a una paciente que ingresó al hospital ubicado en Netzahualcóyotl, por un malestar y dolor en la vesícula.

Dichos hechos ocurrieron el pasado domingo 22 de febrero, donde la paciente falleció un día después por complicaciones de salud.

“Ese mismo día, un familiar de la víctima, se percató de que, al parecer, las soluciones y medicamentos suministrados estaban caducados, por lo que solicitó apoyo a la policía municipal”, detalló la FGJEM.

Posteriormente la policía de investigación detuvo al profesional de la salud y lo presentó ante el Ministerio Público.

“El dictamen de necropsia concluyó que la víctima habría fallecido a causa de una tromboembolia pulmonar. No obstante, se indagan los señalamientos de supuesto suministro de medicamentos caducos”, indicó la dependencia.

El médico ingresó al penal estatal Neza-Bordo y será un juez de control en turno, quien determine su situación jurídica.

Asimismo, la FGJEM realizó un cateo en coordinación con la Unidad de Riesgos Sanitarios, y aseguraron medicamentos caducados; dos ampolletas abiertas con fecha de caducidad de "noviembre 2023”; una bitácora; hojas con anotaciones de enfermería a nombre de la víctima; así como un block de recetas médicas y el propio inmueble.

 

