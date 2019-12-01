Motociclista resulta herido tras ataque a balazos en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 20:57:14
Uruapan, Michoacán, a 26 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un motociclista el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Santa Catarina de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre el camino viejo a Tejerías, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José Luis A., de 34 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Noventa Grados
