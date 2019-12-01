En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga

Foto: Archivo

Turicato, Mich., a 26 de febrero de 2026.- En plena sacudida por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la violencia volvió a encender las alarmas en el corazón de Michoacán. Esta vez, el blanco fueron vehículos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, robados a mano armada y reducidos a cenizas en caminos rurales del municipio de Turicato.

De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General de la República abrió dos carpetas de investigación luego de que sujetos armados interceptaran a trabajadores de la CFE mientras se desplazaban por rutas que conectan a comunidades de la región. Los hechos ocurrieron en los caminos hacia Ciénegas del Huerto y Ceibas de Cuitazan Grande, donde los agresores despojaron a los empleados de las unidades oficiales para después incendiarlas, dejando escenas de miedo y destrucción.

El ataque no solo representa un golpe directo a una empresa estratégica del Estado; también es un mensaje que profundiza la sensación de ingobernabilidad que se extiende tras los recientes acontecimientos ligados al crimen organizado. Habitantes de la zona reportan temor ante el recrudecimiento de la violencia y la posibilidad de que estos actos sean parte de una escalada mayor.

La Fiscalía Federal en Michoacán continúa integrando las indagatorias para identificar y llevar ante la justicia a los responsables. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de forma anónima cualquier información que ayude a frenar esta ola de ataques.