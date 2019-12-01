Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 08:14:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Torreón Nuevo de esta ciudad capital del estado.

Fue esta madrugada de viernes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Jacarandas y Joaquín Guerra, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo fr Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente solo se registraron daños materiales, las causas del siniestro no se dieron a conocer.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer resulta herida al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán
En Michoacán se han recuperado más de 3 mil 400 vehículos, en el 2025: SSP
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Más información de la categoria
Perdedores de elección en Honduras rechazan triunfo de 'Tito' Asfura; denuncian imposición extranjera
Bloquean la carretera Buenavista - Apatzingán y sumen en el caos a la región Tierra Caliente de Michoacán
Inhabilitan a juez federal en Guerrero por uso indebido de recursos y hostigamiento sexual
Michoacán cierra 2025 con 60 % menos homicidios dolosos: Bedolla
Comentarios