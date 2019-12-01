Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 08:14:08

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Torreón Nuevo de esta ciudad capital del estado.

Fue esta madrugada de viernes que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Jacarandas y Joaquín Guerra, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo fr Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente solo se registraron daños materiales, las causas del siniestro no se dieron a conocer.