Se quema deshuesadero en Morelia, Michoacán; fuego consume decenas de vehículos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 09:38:14
Morelia, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un deshuesadero ubicado al norte de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida Óscar Chávez se estaba quemando un depósito de vehículos.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de Morelia quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el incendio mismo que dejó decenas de vehículos calcinados; las causas del mismo, no se revelaron.

