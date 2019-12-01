Reportan desaparición de 6 menores de edad en Tabasco; son originarios del norte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 08:38:32

Centro, Tabasco, a 26 de diciembre 2025.- Se reportó la desaparición de seis menores de edad en el municipio de Centro, Tabasco.

Cabe señalar que, según las autoridades estatales, los jóvenes son originarios de tres estados del norte del país y la última vez que se les vio fue la tarde del 24 de diciembre.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco activó la Alerta Amber para todos los adolescentes al considerar que “se teme por su integridad física ya que puede ser víctima de un delito”.

Los menores de edad desaparecidos fueron identificados como:

Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años y originario de Coahuila

Jorge Emiliano Vega Narvaez, de 17 años y originario de Chihuahua

Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años y originario de Tamaulipas

Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años y originario de Tamaulipas

Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años y originario de Tamaulipas

Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años y originario de Tamaulipas

Es de mencionar que medios locales indicaron de manera extraoficial que, los jóvenes podrían estar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que se conozca el motivo.