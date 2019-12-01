Reportan desaparición de 6 menores de edad en Tabasco; son originarios del norte del país

Reportan desaparición de 6 menores de edad en Tabasco; son originarios del norte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 08:38:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Centro, Tabasco, a 26 de diciembre 2025.- Se reportó la desaparición de seis menores de edad en el municipio de Centro, Tabasco.

Cabe señalar que, según las autoridades estatales, los jóvenes son originarios de tres estados del norte del país y la última vez que se les vio fue la tarde del 24 de diciembre.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco activó la Alerta Amber para todos los adolescentes al considerar que “se teme por su integridad física ya que puede ser víctima de un delito”.

Los menores de edad desaparecidos fueron identificados como:

  • Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años y originario de Coahuila

  • Jorge Emiliano Vega Narvaez, de 17 años y originario de Chihuahua

  • Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años y originario de Tamaulipas

  • Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años y originario de Tamaulipas

  • Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años y originario de Tamaulipas

  • Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años y originario de Tamaulipas

Es de mencionar que medios locales indicaron de manera extraoficial que, los jóvenes podrían estar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que se conozca el motivo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer resulta herida al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán
En Michoacán se han recuperado más de 3 mil 400 vehículos, en el 2025: SSP
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Más información de la categoria
Perdedores de elección en Honduras rechazan triunfo de 'Tito' Asfura; denuncian imposición extranjera
Bloquean la carretera Buenavista - Apatzingán y sumen en el caos a la región Tierra Caliente de Michoacán
Inhabilitan a juez federal en Guerrero por uso indebido de recursos y hostigamiento sexual
Michoacán cierra 2025 con 60 % menos homicidios dolosos: Bedolla
Comentarios