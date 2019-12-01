Reportan desaparición de 6 menores de edad en Tabasco; son originarios del norte del país

Centro, Tabasco, a 26 de diciembre 2025.- Se reportó la desaparición de seis menores de edad en el municipio de Centro, Tabasco.
Cabe señalar que, según las autoridades estatales, los jóvenes son originarios de tres estados del norte del país y la última vez que se les vio fue la tarde del 24 de diciembre.
Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco activó la Alerta Amber para todos los adolescentes al considerar que “se teme por su integridad física ya que puede ser víctima de un delito”.
Los menores de edad desaparecidos fueron identificados como:
Justin Joan Torres Vásquez, de 17 años y originario de Coahuila
Jorge Emiliano Vega Narvaez, de 17 años y originario de Chihuahua
Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años y originario de Tamaulipas
Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años y originario de Tamaulipas
Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años y originario de Tamaulipas
Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años y originario de Tamaulipas
Es de mencionar que medios locales indicaron de manera extraoficial que, los jóvenes podrían estar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), sin que se conozca el motivo.