Voraz incendio consume fábrica de plásticos en Chavinda, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 09:46:48

Chavinda, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- Un voraz incendio consumió una fábrica de plásticos en este municipio de Chavinda, Michoacán.

Al respecto se informó que fue la noche del jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que la referida fábrica se estaba quemando.

Dada la magnitud del siniestro, al sitio acudieron elementos de los cuerpos de bomberos de Chavinda, Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar y Tangamandapio, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente tras largas horas de lucha contra el fuego, los vulcanos lograron controlar el siniestro que dejó cuantiosos daños materiales.

Es de mencionar que las acusas del percance no se dieron a conocer.