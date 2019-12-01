Voraz incendio consume fábrica de plásticos en Chavinda, Michoacán

Voraz incendio consume fábrica de plásticos en Chavinda, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 09:46:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chavinda, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- Un voraz incendio consumió una fábrica de plásticos en este municipio de Chavinda, Michoacán.

Al respecto se informó que fue la noche del jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que la referida fábrica se estaba quemando.

Dada la magnitud del siniestro, al sitio acudieron elementos de los cuerpos de bomberos de Chavinda, Zamora, Sahuayo, Jiquilpan, Villamar y Tangamandapio, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente tras largas horas de lucha contra el fuego, los vulcanos lograron controlar el siniestro que dejó cuantiosos daños materiales.

Es de mencionar que las acusas del percance no se dieron a conocer.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer resulta herida al volcar con su vehículo en Morelia, Michoacán
En Michoacán se han recuperado más de 3 mil 400 vehículos, en el 2025: SSP
Hallan cadáver en Parácuaro, Michoacán 
Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán
Más información de la categoria
Perdedores de elección en Honduras rechazan triunfo de 'Tito' Asfura; denuncian imposición extranjera
Bloquean la carretera Buenavista - Apatzingán y sumen en el caos a la región Tierra Caliente de Michoacán
Inhabilitan a juez federal en Guerrero por uso indebido de recursos y hostigamiento sexual
Michoacán cierra 2025 con 60 % menos homicidios dolosos: Bedolla
Comentarios