Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:50:41

Morelia, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Praderas de la Huerta en esta ciudad capital de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Circuito Praderas de La Huerta, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se confirmó que el miso sólo dejó daños materiales, las causas del percance no fueron reveladas.