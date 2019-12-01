Sheinbaum plantea “Plan B” de reforma electoral tras rechazo sufrido en la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:35:47

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó en qué consiste el “Plan B” de la reforma electoral, luego de que su propuesta inicial fuera rechazada en la Cámara de Diputados de México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que esta alternativa busca reducir privilegios financiados con recursos públicos en los congresos locales y municipios, además de fortalecer mecanismos de participación ciudadana.

“¿En qué consiste el Plan B? En acabar con los privilegios de aquellos que todavía tienen exceso en los recursos públicos, disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales y municipios, fortalecer la consulta popular”, expresó.

Sheinbaum Pardo detalló que una de las principales propuestas de esta nueva iniciativa es establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales y al Senado de la República de México, con el objetivo de limitar el gasto público en estos órganos legislativos.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que la medida no incluiría a la Cámara de Diputados de México, ya que este órgano cuenta con su propio presupuesto definido.