Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:28:06

Culiacán, Sinaloa, 12 de marzo del 2026.- Uno de los fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation (FBI) fue detenido en México. Se trata de Samuel Ramírez Jr., originario de California, quien fue capturado en Sinaloa tras permanecer prófugo durante casi tres años.

La detención fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel, quien informó que el sujeto formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por la agencia estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, la captura se logró gracias a labores de cooperación entre autoridades de seguridad de México y Estados Unidos.

Samuel Ramírez Jr. era buscado por el FBI por diversos delitos y su caso había sido incluido en la lista de los fugitivos prioritarios de la agencia, utilizada para localizar a presuntos criminales considerados de alto riesgo.

Tras su detención en territorio mexicano, se prevé que el sujeto enfrente los procesos legales correspondientes y eventualmente sea entregado a las autoridades de Estados Unidos.