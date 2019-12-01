Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:28:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, 12 de marzo del 2026.- Uno de los fugitivos más buscados por el Federal Bureau of Investigation (FBI) fue detenido en México. Se trata de Samuel Ramírez Jr., originario de California, quien fue capturado en Sinaloa tras permanecer prófugo durante casi tres años.

La detención fue confirmada por el director del FBI, Kash Patel, quien informó que el sujeto formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por la agencia estadounidense.

De acuerdo con la información difundida, la captura se logró gracias a labores de cooperación entre autoridades de seguridad de México y Estados Unidos.

Samuel Ramírez Jr. era buscado por el FBI por diversos delitos y su caso había sido incluido en la lista de los fugitivos prioritarios de la agencia, utilizada para localizar a presuntos criminales considerados de alto riesgo.

Tras su detención en territorio mexicano, se prevé que el sujeto enfrente los procesos legales correspondientes y eventualmente sea entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Gabinete de Seguridad reporta detenciones, aseguramientos de estupefacientes y explosivos en varios estados
Más información de la categoria
Intento de robo destapa predio con animales exóticos y presunto secuestro en Edomex
Abandonan cabeza humana en Tepuche, al norte de Culiacán
Hallan restos de mujer desaparecida hace nueve años enterrados en casa de vecinos en España
Detienen en Sinaloa a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Comentarios