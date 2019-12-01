Revelan presuntos pagos de grupo delincuencial jalisciense a policías estatales; suman casi medio millón de pesos en un mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:28:31

Tapalpa, Jalisco, 12 de marzo del 2026.- Documentos de la presunta narconómina del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) señalan que el grupo criminal habría pagado 456 mil pesos en un solo mes a tres corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco para operar sin obstáculos en la entidad.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, los registros atribuidos a la estructura financiera de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, detallan pagos realizados durante diciembre de 2025 a distintas corporaciones policiacas.

Según los documentos, la Policía Estatal de Caminos, corporación creada durante la administración del gobernador Pablo Lemus Navarro, habría recibido 40 mil pesos en cuatro entregas de 10 mil pesos los días 3, 10, 17 y 24 de diciembre en el municipio de Cocula.

La lista, titulada “Gastos de Cocula. Semana 1, 2, 3 y 4”, señala que los pagos estaban dirigidos a la corporación encabezada por el comisario Óscar Manuel Montaño Íñiguez.

En tanto, los registros indican que la Policía Estatal, particularmente el grupo de reacción conocido como “Los Negros”, habría recibido 400 mil pesos mediante diversos pagos realizados en municipios como Cocula, Acatlán de Juárez y Sayula.

Tan solo los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre se habrían entregado 70 mil pesos en cada ocasión, para un total de 280 mil pesos, mientras que otros 120 mil pesos habrían sido pagados en montos de 30 mil pesos los días 6, 13, 20 y 27 del mismo mes.

Los documentos también refieren pagos a la Policía Vial de Jalisco, dirigida por el comisario Jorge Alberto Arizpe García, por un total de 16 mil pesos, distribuidos en distintos municipios del estado.

Según los registros contables, estos documentos fueron hallados en cabañas ubicadas en Tapalpa, presuntamente utilizadas por integrantes del grupo criminal.

Además, la narconómina también menciona pagos a policías municipales en distintas localidades:

Sayula: 236 mil pesos

Atoyac: 106 mil pesos

Techaluta: 74 mil pesos

Amacueca: 82 mil pesos

Estos pagos habrían sido realizados el 6 de diciembre de 2025.

La Policía Estatal de Caminos fue anunciada por Lemus Navarro durante su campaña a la gubernatura en 2024 y posteriormente puesta en marcha en 2025 con el objetivo de vigilar carreteras estatales y municipales, tras la desaparición de la Policía Federal de Caminos.

El proyecto incluso generó polémica por el uso de patrullas equipadas con tecnología avanzada, entre ellas una Cybertruck de Tesla.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre los documentos revelados.