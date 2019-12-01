Gabinete de Seguridad reporta detenciones, aseguramientos de estupefacientes y explosivos en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 10:07:23

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- El Gabinete de Seguridad de México informó sobre los hechos relevantes ocurridos el 11 de marzo de 2026 como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional de México, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas.

Entre las acciones destacadas se encuentran detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas y explosivos en distintos estados del país.

En Baja California, en el municipio de Tecate, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron seis armas largas, 15 cargadores y 950 cartuchos.

En Tijuana, militares detuvieron a una persona que transportaba 60 kilos de metanfetamina en un vehículo.

En otro operativo realizado en la colonia Desarrollo Urbano, personal de la Secretaría de Marina, Ejército, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Policía Estatal detuvo a un sujeto y aseguró 112 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Coahuila, en el municipio de Villa Unión, autoridades federales detuvieron a una persona con orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, requerida por la Drug Enforcement Administration (DEA) por delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

En Jalisco, en Guadalajara, elementos del Ejército y de la Fiscalía estatal catearon cinco inmuebles, donde fueron detenidas cinco personas acusadas de quebrantamiento de sellos en propiedades que ya habían sido aseguradas previamente.

En Michoacán, en el puerto de Lázaro Cárdenas, autoridades de la Marina, Fiscalía y Policía Estatal realizaron cateos en 12 inmuebles, donde aseguraron 98 máquinas tragamonedas.

En Sinaloa, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal detuvieron a ocho personas en la colonia San Benito y aseguraron ocho armas largas, dos armas cortas, 42 cargadores, 1,215 cartuchos, ocho chalecos tácticos, dos vehículos y una motocicleta.

En otra acción en la misma ciudad, militares detuvieron a dos sujetos, uno de ellos menor de edad, y decomisaron cinco armas largas, 14 cargadores y 408 cartuchos.

Además, el Ejército aseguró 10 artefactos explosivos improvisados adaptados para ser lanzados mediante drones.

En Sonora, en Opodepe, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a dos personas durante la inspección de un autobús, donde localizaron siete kilos de cocaína y 25 kilos de goma de opio.

En Tamaulipas, en Nuevo Laredo, autoridades federales realizaron la deportación controlada de un sujeto con orden de aprehensión, derivado de mecanismos de cooperación internacional.

En Tlaxcala, en el municipio de San Juan Totolac, autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Finalmente, en Veracruz, en Minatitlán, elementos de la FGR, SSPC y el Ejército cumplimentaron una orden de aprehensión contra una persona por delitos en materia de hidrocarburos.