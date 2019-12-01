Ultiman a Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE, en Tlalpan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:13:16

Ciudad de México, 12 de marzo del 2026.- El exdirigente sindical Luis Miguel Victoria Ranfla fue ultimado a balazos la noche del miércoles en el sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el también exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) fue atacado con varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba sobre Anillo Periférico, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan.

Tras la agresión, servicios de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, el exdirigente sindical ya no presentaba signos vitales.

Victoria Ranfla era reconocido por su larga trayectoria al frente del sindicato de trabajadores del ISSSTE, una de las organizaciones gremiales más importantes del sector salud en el país.