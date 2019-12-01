Responsable de secuestro y violación, en agravio de tres integrantes de una familia, irá a prisión más de 108 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 09:08:05

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 108 años y cuatro meses de prisión en contra de Rubén R., por su responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y violación agravada, cometido contra tres integrantes de una familia en el año 2021.

Sobre el particular se informó que durante el juicio, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada presentó pruebas objetivas y contundentes de la responsabilidad del señalado, quien también será obligado a pagar la reparación del daño de manera económica y moral.

De acuerdo con las pruebas, el 1 de septiembre del año en cita, M.L.C.C. y R.F.P., se trasladaban en un vehículo sobre la carretera El Correo–Lagunillas, cuando fueron interceptados por hombres armados que los privaron de su libertad. Después de perpetrar el plagio, comenzaron a negocian la liberación de la pareja.

Tras llegar a un acuerdo con la hija de las víctimas, el día 2 de ese mismo mes y año, tras realizar el pago el sentenciado la interceptó y la agredió sexualmente. Después la puso en libertad, al igual que a sus padres.

Estos hechos fueron denunciados meses después tras conocer que Rubén R., había sido detenido.