Se incendia vivienda en la colonia Obrera de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:40:12
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Obrera de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que la vivienda marcada con el número 77, de la calle Gertrudis Sánchez, se estaba incendiando.

Al sitio acudieron bomberos de Protección Civil del Estado, quienes se abocaron a sofocar la conflagración de la segunda planta de la vivienda.

Una vez controlado el siniestro se confirmó que este solo dejó daños materiales; las causas del percance no se dieron a conocer.

