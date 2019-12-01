Mujer pierde la vida tras ataque en la colonia Ganadera de Irapuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 21:35:39

Irapuato, Guanajuato, 9 de marzo de 2026.– Una mujer fue privada de la vida la tarde de este lunes tras ser atacada a balazos en la colonia Ganadera, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte se recibió a través del sistema de emergencias 911 la tarde del lunes, donde se alertó sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle Abedul.

Tras la llamada, elementos de seguridad pública y paramédicos se trasladaron de inmediato al lugar para atender la situación.

Al arribar al sitio, los socorristas revisaron a la víctima, confirmando que se trataba de una mujer que ya no contaba con signos vitales, aparentemente a consecuencia de las heridas producidas por impactos de arma de fuego.

Ante esta situación, la zona fue acordonada por elementos policiales para preservar la escena del crimen, mientras se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que iniciara las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con versiones de testigos que se encontraban en el lugar, los presuntos responsables del ataque habrían sido dos hombres que viajaban a bordo de una motoneta, quienes tras realizar las detonaciones se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Peritos y agentes de investigación acudieron posteriormente para recabar indicios y comenzar con las diligencias que permitan esclarecer el homicidio e identificar a los responsables. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.