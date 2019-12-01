Se incendia vivienda en el fraccionamiento Camponubes en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 11:33:44

Morelia, Michoacán, a 20 de septiembre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en el fraccionamiento Camponubes de esta ciudad de Morelia; vecinos de la zona señalan a una mujer de haber iniciado la conflagración.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Retorno la Herrería se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se abocaron a sofocar la conflagración de una vivienda en la que había mucha basura, hechos que dejaron daños materiales.

Es de mencionar que vecinos de la zona aseguraron que una mujer fue la que ocasionó el siniestro, lo cual es investigado.