Se incendia vivienda en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 13:33:27

Celaya, Guanajuato, 30 de octubre del 2025.- Humo negro a kilómetros se observó en la ciudad luego de un incendio registrado en una vivienda generó fuerte despliegue policiaco y cuerpos de emergencias dejando el saldo de daños materiales en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El suceso se dió a conocer a través de la linea de emergencia 911 alrededor del medio día de este jueves en la interacción de las calles Luisa Solano y Juana M. Jiménez.

Sitio en el que cuerpos de bomberos llegaron a controlar el fuego que se presume fue alguna chispa que cayó en la acumulación de basura y cosas de reciclaje, sin embargo las actividades informaran las causas.

Hasta el momento, no se tiene reporte sobre personas lesionadas tras el siniestro.