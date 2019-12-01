Fiscalía de Michoacán impulsa acciones contra la violencia familiar, escolar y sexual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 14:27:20

Huetamo, Michoacán, 30 de octubre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) anunció que reforzará las acciones de prevención y sensibilización en torno a la violencia familiar, escolar y sexual, mediante talleres, charlas y programas de vinculación comunitaria en distintas regiones de la entidad.

El anuncio fue realizado por el fiscal general, Carlos Torres Piña, durante el séptimo Foro Ciudadano “Transforma tu Fiscalía”, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, donde destacó que la voz ciudadana será el eje del nuevo Plan de Persecución de Delitos (PPD) 2025-2034.

Torres Piña subrayó que la transformación de la procuración de justicia en Michoacán requiere escuchar a la población, reconocer sus realidades y atender sus necesidades.

Además, llamó a los distintos sectores sociales a participar con propuestas que reflejen las condiciones de cada región.

Durante el evento participaron el presidente municipal, Pablo Varona Estrada, el director del Tecnológico, Eugenio Núñez Ríos, así como los diputados Anabeth Franco Carrizales y Octavio Ocampo Córdova, quienes coincidieron en que el fortalecimiento de la justicia demanda diálogo, coordinación y participación social.

El foro concluyó con la presentación del vicefiscal de Control Interno y Evaluación, José Ismael Cervantes Rodríguez, quien expuso un análisis criminal de la región y un avance del nuevo PPD, que busca integrar una visión territorial y cercana a la ciudadanía.