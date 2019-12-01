Refuerzan presencia en el corredor Aeropuerto–Morelia Policía Morelia y Guardia Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 13:44:27

Morelia, Michoacán, 30 de octubre del 2025.- Con la finalidad de garantizar seguridad y tranquilidad a quienes se trasladan hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Morelia, la Policía Morelia y la Guardia Nacional mantienen y refuerzan la presencia operativa en el corredor Aeropuerto–Morelia.

Sobre el particular se informó que dichas acciones forman parte del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad en una de las principales vías de acceso a la capital michoacana, brindando acompañamiento y vigilancia permanente a las y los usuarios de la terminal aérea.

Policía Morelia refrenda su compromiso de mantener la seguridad y confianza de la ciudadanía en cada punto de la ciudad, a través de patrullajes estratégicos, atención oportuna y presencia constante en zonas de alta movilidad.