Rescatan a 27 menores de edad y un adulto frente a costas de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 13:50:27
Ahome, Sinaloa, a 30 de octubre 2025.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a 27 menores de edad, de entre 14 y 17 años, así como a un adulto de 18 años, que viajaban en una embarcación en altamar, cerca de las costas de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE), los jóvenes provenían desde Chiapas, en la frontera sur del país.

“Derivado de un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina (Semar), fueron auxiliadas 28 personas —27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años de edad— que se encontraban a bordo de una embarcación en altamar”, se indicó en la nota de prensa.

Asimismo, se dio a conocer que los adolescentes y el mayor de edad quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Por su parte, medios locales detallaron que embarcación con los 28 jóvenes se aproximaba a aguas del puerto de Topolobampo, ubicado en el municipio de Ahome.

