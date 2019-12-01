Motociclista choca contra una camioneta y pierde la vida en Paseo de la República del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 17:19:32

Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Un motociclista perdió la vida, luego de un choque por alcance que se registró la tarde de este jueves, en carriles laterales de Paseo de la República, en el municipio de Querétaro.

Fue a la altura de Juriquilla, en dirección al Centro de la Capital queretana, en donde se registró el accidente, luego de que el motociclista de aproximadamente 30 años de edad, se impactara contra la camioneta.

Al impactarse, el motociclista salió proyectado, y quedó sin signos vitales, en el camellón divisor, lugar en donde arribaron los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar, que el conductor de la camioneta, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.