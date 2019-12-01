Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 14:06:52

Culiacán, Sinaloa, 30 de octubre del 2025.- Durante la mañana del jueves, dos viviendas fueron atacadas y prendidas en fuego casi de manera simultánea en diferentes puntos de Culiacán, Sinaloa, en hechos que reflejan que la ola de violencia no ha culminado en la entidad.

El primero de los ataques se registró en la colonia Guadalupe Victoria, lugar en el que según testigos, sujetos armados irrumpieron en un domicilio y realizaron detonaciones de arma de fuego, aunque no se reportaron personas con lesiones.

Momentos después, los mismos sujetos incendiaron la casa, situación que fue reportada por los propios vecinos a los cuerpos de emergencia.

El segundo hecho tuvo lugar en la colonia Las Quintas, donde se presentaron los mayores daños; en una calle residencial, un grupo de hombres dañó la puerta principal de una vivienda de dos pisos y luego de rociar combustible, prendieron en llamas la vivienda.

El incendio provocó que las ventanas del segundo piso explotaran y el humo cubrió la fachada, mientras que dos vehículos que se encontraban estacionados en la cochera quedaron completamente calcinados.

En dicho sitio tampoco se reportaron personas lesionadas, al momento que se desconocen las causas de los ataques.