Se incendia vivienda abandonada en Apatzingán, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 11:27:37
Apatzingán, Michoacán 14 de diciembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una casa abandonada ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Apatzingán, Michoacán, se desconocen las causas del siniestro.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia se estaba quemando una casa.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se cortó el siniestro mismo que sólo dejó daños materiales; es de mencionar que vecinos indicaron que la propiedad estaba abandonada.

