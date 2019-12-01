Se incendia transformador en Morelia, Michoacán

Se incendia transformador en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 11:20:46
Morelia, Michoacán, 30 de enero del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un transformador, hechos registrados en la colonia Arboledad de la Huerta de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle José María López Rayòn de la feferia colonia, se estaba quemando un transformador de energía eléctrica.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración, misma que dejó daños materiales.

Es de mencionar que las a causas del siniestro no se dieron a conocer.

Noventa Grados
