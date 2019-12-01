Encuentran sin vida a pareja de abuelitos en Huehuetla, Hidalgo; los mataron a tiros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 12:14:23
Huehuetla, Hidalgo, 30 de enero del 2026.- Una pareja de adultos mayores fue privada de la vida con impactos de arma de fuego en el poblado de Río Beltrán, perteneciente al municipio de Huehuetla, en la región Otomí-Tepehua del estado de Hidalgo.

El hallazgo fue realizado por pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras localizar los cuerpos sin vida sobre un camino de terracería. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal y estatal, quienes confirmaron los decesos y procedieron a acordonar la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron identificadas como un hombre de aproximadamente 60 años, con las iniciales T.T.B., y una mujer de 55 años, identificada como J.T.N.. Ambos presentaban impactos de arma de fuego, por lo que se presume que fueron ejecutados en el lugar.

Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias de ley para el esclarecimiento del doble homicidio. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni información sobre los responsables.

Noventa Grados
