Se incendia tráiler pipa en la Siglo XXI

Se incendia tráiler pipa en la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:54:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Daños materiales fue el saldo que dejó el incendio de una pipa registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), a la altura del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las inmediaciones del kilómetro 93+500 de la referida carretera se estaba quemando un tráiler.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro que sólo dejó daños materiales, el percance se debió a una falla mecánica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a sujeto presunto relacionado en los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios