Se incendia tráiler pipa en la Siglo XXI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:54:07

Uruapan, Michoacán, a 6 de enero 2026.- Daños materiales fue el saldo que dejó el incendio de una pipa registrado en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), a la altura del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las inmediaciones del kilómetro 93+500 de la referida carretera se estaba quemando un tráiler.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro que sólo dejó daños materiales, el percance se debió a una falla mecánica.