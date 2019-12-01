Se incendia taxi en Morelia, Michoacán; habría sido por falla mecánica

Se incendia taxi en Morelia, Michoacán; habría sido por falla mecánica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:23:34
Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un taxi, hechos registrados en la colonia Nueva Valladolid de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de viernes que vecinos de la calle Juan de Alvarado de la referida colonia, reportaron que un taxi se estaba incendiando.

Al sitio arribaron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración del vehículo.

Finalmente se logró controlar el siniestro que dejó daños materiales y el cual presuntamente se originó por una falla mecánica.

