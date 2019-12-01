Se incendia taller mecánico de autos clásicos en la zona Centro de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 12:25:50

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre de 2025.- Esta mañana, servicios de emergencias se movilizaron a la zona Centro de la capital queretana, en donde se reportó el incendio de un comercio.

Fue sobre la calle Gonzalo Río Arronte, justo detrás del Centro Cultural Gómez Morin, en donde se registró el fuego, el cual dejó severos daños materiales.

A la línea de emergencias 911, se reportó el incendio, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, para sofocar el incendio, que causó daños en al menos tres vehículos, que se encontraban al interior del comercio.

La zona fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento, mientras los rescatistas apagaban el incendio.