Se incendia subestación de CFE en Maravatío, Michoacán, medio municipio sin energía eléctrica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:26:12

Maravatío, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- La subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se incendió debido a la caída de un rayo, medio municipio se queda sin energía eléctrica.

Al respecto se informó que fue esta tarde debido martes que una tormenta eléctrica se dejó sentir en esta zona de la entidad.

A causa de ello un rayo cayó en las instalaciones de la subestación de la CFE lo que ocasionó un incendio.

Por lo anterior gran parte del municipio se quedó sin energía eléctrica mientras se trabaja en resarcir los daños.