Se incendia subestación de CFE en Maravatío, Michoacán, medio municipio sin energía eléctrica 

Se incendia subestación de CFE en Maravatío, Michoacán, medio municipio sin energía eléctrica 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:26:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Maravatío, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- La subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se incendió debido a la caída de un rayo, medio municipio se queda sin energía eléctrica.

Al respecto se informó que fue esta tarde debido martes que una tormenta eléctrica se dejó sentir en esta zona de la entidad.

A causa de ello un rayo cayó en las instalaciones de la subestación de la CFE lo que ocasionó un incendio.

 Por lo anterior gran parte del municipio se quedó sin energía eléctrica mientras se trabaja en resarcir los daños.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios