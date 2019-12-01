Se incendia fábrica de colchones en CDMX

Se incendia fábrica de colchones en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 16:24:50
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025.- Un fuerte incendio se registró en una fábrica de colchones en la colonia Los Reyes de la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, además de que generó una densa columna de humo negro.

De acuerdo a información de las autoridades, recibieron un reporte, en el que indicaban que había un incendio en una fábrica ubicada en avenida del Recreo, entre la calle Zapotla y calzada de la Viga, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar equipos de rescate, así como elementos policiacos.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apoyaron a acordonar la zona, con lo que se facilitará que los bomberos y personal de Protección Civil, puedan realizar su trabajo para terminar de sofocar el fuego.

Hasta el momento, no se han reportado lesionados, ni víctimas.

 

Noventa Grados
Se incendia fábrica de colchones en CDMX
