Se incendia casa en la colonia Palmira de Apatzingán, Michoacán, solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 21:18:51
Apatzingán, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda en la colonia Palmira del municipio de Apatzingán, el siniestro habría sido provocado.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Pedro José Bermeo, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos municipales, quienes se abocaron a sofocar la conflagración, misma que sólo dejó solamente daños materiales.

Es de mencionar que de acuerdo con testigos, un sujeto fue quien presuntamente inició el incendio, lo cual es investigado.

