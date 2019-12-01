Se incendia camioneta en Zitácuaro, Michoacán; solo hay daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 22:24:17

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Totalmente reducida a cenizas terminó una camioneta la cual, por causas desconocidas, se incendió, hechos registrados en la calle La Palma de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la referida vialidad en las inmediaciones de Las Galeras, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos municipales, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de la unidad.

Finalmente el automóvil quedó reducido a cenizas, sin que se haya registrado víctimas que lamentar, las causas del siniestro se desconocen.