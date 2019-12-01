Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo

Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 07:27:35
Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- Autoridades federales confirmaron que una célula criminal ligada a una organización delincuencial de Jalisco está directamente vinculada con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, perpetrado el pasado 1 de noviembre.

Lo anterior lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de redes sociales.

En su publicación afirmó que “Los Erre” es una célula criminal con “influencia en municipios de Michoacán” y está relacionada “de manera directa con el homicidio del presidente municipal (Manzo) y con otros delitos”.  

Además, el funcionario federal destacó la detención de Jorge Armando “N”, alias "El Licenciado", presunto autor intelectual del crimen, quien “coordinaba la célula agresora desde una aplicación de mensajería cifrada”.

Port otra parte, el secretario García Harfuch, agregó que “por instrucciones” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad supervisará los avances en el marco del Plan Michoacán, implementado para mejorar la seguridad en la región.

Noventa Grados
