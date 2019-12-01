¡La mandó a Manchester! Chicharito falla penal y Chivas se va de vacaciones tras caer ante Cruz Azul

Ciudad de México, 1 de diciembre del 2025.- En el momento de resarcir su última etapa con Chivas, Javier Hernández “Chicharito” volvió a fallar tras volar un penal a las nubes y con ello el Guadalajara cayó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX ante Cruz Azul, con un marcador global de 2-3.

El partido de ida finalizó 0-0 entre ambas escuadras, por lo que todo se debía definir durante la noche del domingo en el Estadio Ciudad Universitaria, donde Cruz Azul ha disputado sus partidos como local en los últimos dos torneos.

El balón rodó y rápidamente los rojiblancos se fueron al frente en el marcador, tras madrugar a los celestes en un tiro de esquina para que el mexicoamericano Cade Cowell empujara el balón a las redes, apenas en el minuto 8 de partido.

La reacción celeste no se hizo esperar y al minuto 14 Gabriel “Toro” Fernández realizó una excelsa definición en la entrada del área del “Tala” Rangel para empatar los cartones.

Cuando parecía que el partido se atascaba, Bryan “Cotorro” González se encontró un rebote en el área y mandó a las redes el balón para adelantar a las Chivas 2-1, que en esos momentos tenían el boleto a semifinales.

Ya en la segunda mitad, los dirigidos por Gabriel Milito decidieron replegarse y aguantar el resultado, situación que les costó caro, porque al minuto 72 apareció Jeremy Márquez, de extracción atlista, con un soberbio disparo desde fuera del área que rebotó en los dos postes para poner el 2-2.

Tras el empate de la Máquina Cementera, el chiverío puso toda la carne en el asador y mandó al terreno de juego a Javier “Chicharito” Hernández, quien tendría una oportunidad de oro al marcarse un penal en favor de las Chivas en los últimos minutos del encuentro.

Dispuesto a cambiar la historia del último año, donde no se ha podido consolidar como el gran goleador que ha sido a lo largo de su carrera, Hernández tomó el balón para anotar el gol que sería el de la clasificación para las Chivas, sin embargo, con todo el panorama favorable, tuvo un mal contacto y mandó el balón a las nubes.

El bajón anímico de los jaliscienses no les permitió generar otra oportunidad de gol y Cruz Azul en un contragolpe sentenció el partido, con una definición de crack de Charly Rodríguez, quien picó el balón sobre el guardameta rojiblanco para sentenciar la serie con el 3-2 en favor de los capitalinos.