Se incendia camión en Uruapan, Michoacán; presumen fue premeditado 

Se incendia camión en Uruapan, Michoacán; presumen fue premeditado 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 13:37:02
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Uruapan, Michoacán a 15 de noviembre de 2026.- Un camión se quemó esta madrugada de domingo en la colonia Jardines del Pedregal; se presume que el hecho fue premeditado.

 

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Jacarandas, de la referida colonia, se estaba quemando un camión.

 

Al sitio se trasladaron elementos del vuelo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración, el siniestro sólo dejó daños materiales.

 

Es de mencionar que se presume que el hecho fue ocasionado deliberadamente, situación que es investigada.

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