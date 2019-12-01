En Morelia, Michoacán aseguran un camión cargado con madera; hay dos detenidos

En Morelia, Michoacán aseguran un camión cargado con madera; hay dos detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 13:14:25
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Morelia, Michoacán a 15 de noviembre de 2026.- Como resultado de una acción operativa se aseguró un camión de carga que transportaba madera aserrada sin acreditar debidamente su legal procedencia, durante un operativo realizado en esta capital; en la acción fueron detenidos dos hombres.

 

Sobre el particular se informó que, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaban un recorrido en la colonia Sentimientos de la Nación, donde detectaron un camión tipo torton, marca Dodge, color azul, cargado con diversos apilamientos de tablas de madera que ocupaban la totalidad de la caja.

 

Tras marcarle el alto al conductor e identificarse como personal de la institución, los elementos solicitaron la documentación que amparara la legal transportación del producto forestal.

 

Los tripulantes, identificados como José Antonio “N” y Antonio “N”, exhibieron un documento de reembarque forestal; sin embargo, al ser verificado, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en su expedición y vigencia.

 

Luego de realizar una inspección en el área de carga con autorización de los ocupantes y confirmar el volumen del material maderable, los agentes procedieron al aseguramiento de la unidad, de la madera transportada y de la documentación apócrifa o irregular, así como a la detención de ambos hombres por su posible relación en delitos contra el ambiente.

 

El vehículo, el producto forestal y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, que integró la carpeta de investigación para esclarecer el origen de la madera y resolver la situación jurídica de los implicados.

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